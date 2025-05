Könnte auch Freitag noch zu Ukraine-Gesprächen reisen

DOHA/ABU DHABI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hält sich offen, womöglich zu einem späteren Zeitpunkt noch zu den Ukraine-Gesprächen in der Türkei dazuzustoßen. "Falls etwas passiert, würde ich am Freitag hingehen, wenn es angemessen ist", sagte Trump bei einem Besuch in Katar. Momentan habe er noch Programm auf seinem Nahost-Trip.

Trump ist seit Dienstag in der Golfregion unterwegs und will noch heute von Katar aus in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Tagen nicht ausgeschlossen, im Zweifel auch in die Türkei zu fliegen und dafür seinen Nahost-Trip zu unterbrechen - sofern dies der Sache dienlich sei und die Staatschefs von Russland und der Ukraine beide dort wären.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte eine Teilnahme an den Verhandlungen jedoch abgesagt. Trump äußerte sich darüber wenig überrascht. Er habe nicht damit gerechnet, dass der Kremlchef teilnehmen werde, wenn er selbst nicht dabei sei, sagte Trump in Doha. Es liefen dennoch Verhandlungen in der Türkei, und er hoffe, dass Russland und die Ukraine vorankämen./jac/DP/mis