Bertelsmann steigert seinen Umsatz im ersten Quartal 2025 auf 4,5 Mrd. Euro (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatzwachstum von rund 3 Prozent

- Fortschritte bei allen strategischen Prioritäten

- Prognose für Gesamtjahr bestätigt

- Thomas Rabe: "Der Jahresauftakt verlief vielversprechend."



Bertelsmann verzeichnete einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025. Das

internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen steigerte

seinen Umsatz trotz des weltweit herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds im

ersten Quartal 2025 um 2,9 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 4,3 Mrd.

Euro). Das organische Wachstum betrug 1,8 Prozent. Treiber für diese positive

Entwicklung waren Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann Education

Group und Bertelsmann Investments.





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der Jahresauftaktverlief vielversprechend. Bertelsmann blickt dank seiner breiten geschäftlichenund geografischen Aufstellung auf ein gutes erstes Quartal mit fortgesetztemUmsatzwachstum zurück. Die Investitionen in unsere Boost-Strategie machen sichzunehmend bemerkbar."Highlights aus den Bereichen:Die RTL Group verzeichnete im ersten Quartal 2025 inklusive RTL Nederland einenUmsatz von 1,4 Mrd. Euro. Die Anzahl der zahlenden Streaming-Abonnenten stieg um17,4 Prozent auf 8,7 Millionen. Im Januar gaben die Deutsche Telekom und RTLDeutschland bekannt, dass sie ihre seit Ende 2020 bestehende Kooperation bis2030 verlängern. Im März kündigte RTL Deutschland den Verkauf der MagazinmarkenBrigitte, Gala und Eltern an die Funke Mediengruppe an.Penguin Random House (PRH) verzeichnete Erfolge mit seinen Neuerscheinungen,allen voran Mel Robbins' "The Let Them Theory", das sich im ersten Quartalweltweit über 1,2 Millionen Mal verkaufte. Zu den weiteren Bestsellern zählten"Deep End" von Ali Hazelwood in den USA sowie der neue Roman von IldefonsoFalcones, "En el amor y en la guerra", in Spanien. "Atomic Habits" von JamesClear bleibt ein weltweiter Longseller. Im Januar erschien zudem dieAutobiografie von Papst Franziskus mit dem Titel "Hope", die PRH weltweit aufEnglisch, Spanisch und Deutsch veröffentlichte.BMG stellte eine umfassende Markenerneuerung vor. Um das Serviceangebot weiterauszubauen, führte BMG seine Teams für Sync und Produktionsmusik in einerglobalen Sync-Services-Struktur zusammen, die Kunden eine umfassende Lösung fürdie Lizenzierung von Repertoire bietet. Die BMG-Künstler Fantasy feierten ihrviertes Nummer-1-Album in Folge in Deutschland, während Francesco Gabbani dieitalienischen Charts anführte.Bei der Arvato Group übernahm der Logistikbereich den US-amerikanischenThird-Party-Logistics-Anbieter Carbel. Mit diesem strategischen Schritt baut