Anspruchvolle Rahmenbedingungen spiegeln sich in geringeren Kapazitätsabrufen und Auslastung wider / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 2. Quartal 2024/2025 (FOTO)

Ehningen (ots) - Die anspruchsvollen Rahmenbedingungen und Herausforderungen,

insbesondere im deutschen Automobilmarkt, haben sich auf die Entwicklung des

ersten Halbjahres 2024/2025 von Bertrandt ausgewirkt. Dadurch lassen sich auch

Umfang und Zeitpunkt der in der bisherigen Prognose antizipierten Markterholung

und Auslastungsverbesserung im zweiten Halbjahr 2024/2025 weniger zuverlässig

als bislang einschätzen. Daher hat das Unternehmen die Prognose für das

Geschäftsjahr 2024/2025 angepasst und das Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for

Future" weiter konsequent umgesetzt.



Im ersten Halbjahr 2024/2025 war der Geschäftsverlauf von Bertrandt geprägt von

anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere

branchenspezifischen Herausforderungen in der Automobilindustrie. Neben

Handelsstreitigkeiten, geopolitischen Spannungen und der strukturellen

Wachstumsschwäche in Deutschland hielten die seit dem Frühjahr 2024 beobachteten

Produkt- und Projektverschiebungen im Markt für Forschung und Entwicklung in den

relevanten Kundengruppen des Konzerns an. Die niedrigeren Kapazitätsabrufe im

schwierigen Automotive-Umfeld führten, wie erwartet, zu einer geringeren

Auslastung bei Bertrandt in Deutschland.





Die Gesamtleistung erreichte im ersten Halbjahr 2024/2025 daher mit 516.403 TEUR

nicht den Vorjahreswert von 626.890 TEUR. In dieser Entwicklung spiegeln sich

die Rahmenbedingungen des Marktes sowie die eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie

Kurzarbeit und Personalabbau wider. Das EBIT in Höhe von -14.379 TEUR (Vorjahr

21.959 TEUR) war im Wesentlichen belastet durch die im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum gesunkene Auslastung. Der Personalbestand wurde um 1.345 auf

13.181 Personen zum 31. März 2025 (Vorjahr 14.526) reduziert.



Durch die geringere Vorhersehbarkeit für den weiteren Geschäftsjahresverlauf,

lässt sich der Umfang und Zeitpunkt der in der bisherigen Prognose antizipierten

Markterholung und Auslastungsverbesserung im zweiten Halbjahr 2024/2025 weniger

zuverlässig als bislang einschätzen. Daher hat der Vorstand am 13. Mai 2025 die

Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 überprüft und an die veränderten

Rahmenbedingungen angepasst. Die neue Prognose lautet zusammenfassend: Nachdem

bislang ein moderater Rückgang der Gesamtleistung von bis zu 10 Prozent (Vorjahr

1.186.884 TEUR) prognostiziert wurde, wird nun mit einem deutlichen Rückgang von

über 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die bisherige Prognose eines

deutlichen Anstiegs des EBIT (Vorjahr: -98.046 TEUR) wird bestätigt.

Hinsichtlich der bisherigen Erwartung an ein positives Ergebnisniveau besteht

eine zunehmende Unsicherheit.



Im aktuellen Marktumfeld wurde das im vergangenen Geschäftsjahr 2023/2024

eingeleitete Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" weiter konsequent

umgesetzt. Wesentliche Maßnahmen konnten wie erwartet bis zum Ende des zweiten

Quartals 2024/2025 abgeschlossen werden. Die erwarteten signifikanten

Einsparungen in Höhe von jährlich rund 70 bis 90 Mio. EUR wirken bereits

teilweise und sollen ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 vollumfänglich wirksam

werden, wobei aus heutiger Sicht das obere Ende der Spanne der

Kosteneinsparungen realisiert werden dürfte. Bertrandt begegnet den

vorherrschenden Marktbedingungen nicht nur mit der konsequenten Umsetzung des

Ergebnisoptimierungsprogramms, sondern auch mit der beschleunigten Umsetzung der

strategischen Initiativen "Internationalisierung" und "Diversifikation des

Leistungsportfolios" in Bereiche wie die Luftfahrt und Verteidigung oder in den

Bahnsektor.



"Mit Blick auf die Ankündigung einiger unserer Kunden, kurzfristig vermehrt in

Forschung und Entwicklung zu investieren, sowie auf Grundlage eines hohen

Anfrage- und Angebotsvolumens, rechnen wir mit einer Normalisierung der

Kapazitätsabrufe und einer sukzessiv steigenden Projektvergabe im weiteren

Verlauf des Jahres 2025, wobei hier nach wie vor eine Unsicherheit hinsichtlich

der zeitlichen Realisierung herrscht", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands

Finanzen.



