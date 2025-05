Fett im Geschäft: Dick’s Sporting kauft Foot Locker – Aktie explodiert!

Wie das Wall Street Journal zuerst berichtete, übernimmt Dick’s Sporting Goods Inc. die angeschlagene Sneaker-Kette Foot Locker. Die beiden Händler für Sneaker und Sportbekleidung sollen dem Bericht zufolge über einen Deal verhandeln, in dessen Rahmen Foot Locker verkauft werden könnte. Dick’s beschert Foot Locker ein fettes Plus, die Aktie knallt am Donnertag um 70 Prozent nach oben.