Nagarro veröffentlicht seine geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie seine ungeprüften Ergebnisse für das 1. Quartal 2025 und bestätigt die bestehende Prognose für 2025

Manas Human, Co-Founder, sagte: „Wir freuen uns, unsere starken Ergebnisse bekannt zu geben und bestätigen auch weiterhin unsere aktuelle Prognose für 2025. Derzeit haben wir mehrere Maßnahmen zur kontinuierlichen Förderung von Wachstum und Weiterentwicklung eingeleitet und sehen großes Potenzial, unseren Kurs in den kommenden Monaten weiter zu stärken."

Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

Die Umsatzerlöse stiegen von 912,1 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 972,0 Mio. EUR im Jahr 2024, was einem Wachstum von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das währungsbereinigte Wachstum des Umsatzes im Geschäftsjahr betrug 7,2 %. Der Gross Profit stieg von 235,7 Mio. EUR (nach der vorherigen Methode) im Jahr 2023 auf 253,9 Mio. EUR (nach der vorherigen Methode) bzw. 295,8 Mio. EUR (nach der aktuellen Methode) im Jahr 2024. Die Gross Margin nach der vorherigen Methode betrug 26,1 % im Jahr 2024, gegenüber 25,8 % im Jahr 2023. Das bereinigte EBITDA stieg von 126,1 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 147,5 Mio. EUR im Jahr 2024. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 13,8 % im Jahr 2023 auf 15,2 % im Jahr 2024. Das EBITDA stieg von 118,6 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 134,1 Mio. EUR im Jahr 2024. Das EBIT stieg von 83,2 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 96,7 Mio. EUR im Jahr 2024. Das Ergebnis der Periode lag 2024 wie 2023 bei 49,2 Mio. EUR. Die Anzahl der Kunden, mit denen Nagarro einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. EUR erzielt, erhöhte sich von 181 im Jahr 2023 auf 186 im Jahr 2024.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg von 79,7 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 86,5 Mio. EUR im Jahr 2024. Die Inanspruchnahme von Factoring im Rahmen des Factoring-Programms ohne Rückgriffsrecht wurde im Jahr 2024 um 3,5 Mio. EUR reduziert. Die Forderungslaufzeit, die auf Basis des Quartalsumsatzes berechnet wird und sowohl Vertragsvermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, stieg von 84 Tagen am 31. Dezember 2023 auf 88 Tage am 31. Dezember 2024.

Die Zahlungsmittel von Nagarro beliefen sich Ende 2024 auf 192,6 Mio. EUR gegenüber 110,1 Mio. EUR am Ende des Jahres 2023. Die Finanzverbindlichkeiten von Nagarro beliefen sich Ende 2024 auf 329,6 Mio. EUR gegenüber 274,7 Mio. EUR am Ende des Jahres 2023. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte das Unternehmen 17.695 Fachkräfte.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung erstmals die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR je Aktie vorschlagen. Der Dividendenvorschlag ist ein wichtiger Meilenstein und unterstreicht die langfristige Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens.

Im Rahmen seiner Verpflichtung zu einer starken Corporate Governance wird das Unternehmen der Hauptversammlung vorschlagen, den Aufsichtsrat zu erweitern. Die neu vorgeschlagenen Kandidaten – Martin Enderle, Hans-Paul Bürkner und Jack Clemons – bringen fundierte Kenntnisse in den Bereichen digitale Transformation, Skalierung von Plattformen, Professional Services sowie Finanz- und Rechnungswesen mit. Das Unternehmen wird außerdem vorschlagen, Carl Georg Dürschmidt wieder in den Aufsichtsrat zu berufen.

Ergebnisse für das erste Quartal 2025

Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten drei Monaten 2025 auf 246,9 Mio. EUR, gegenüber 238,3 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024, was einem Wachstum von 3,6 % entspricht. Der Gross Profit betrug 75,5 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2025, gegenüber 73,6 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024. Die Gross Margin betrug 30,6 % in den ersten drei Monaten 2025, gegenüber 30,9 % in den ersten drei Monaten 2024. Das bereinigte EBITDA betrug 30,2 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2025, gegenüber 39,2 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024. Das EBITDA belief sich auf 33,0 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2025, gegenüber 36,0 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024. Das EBIT betrug 24,1 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2025, gegenüber 26,6 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024. Das Periodenergebnis betrug 11,2 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2025, gegenüber 16,6 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024. Die Anzahl der Kunden, mit denen Nagarro in den vergangenen zwölf Monaten einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. EUR erzielte, stieg von 181 am 31. März 2024 auf 186 am 31. März 2025.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg in den ersten drei Monaten 2025 auf 29,8 Mio. EUR, gegenüber 25,9 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2024. Die Factoring-Auslastung im Rahmen des Factoring-Programms ohne Rückgriffsrecht wurde in den ersten drei Monaten 2025 gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 6,7 Mio. EUR reduziert. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl Vertragsvermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, verringerte sich von 88 Tagen am 31. Dezember 2024 auf 81 Tage am 31. März 2025.

Die Zahlungsmittel von Nagarro betrugen am 31. März 2025 162,2 Mio. EUR im Vergleich zu 192,6 Mio. EUR am 31. Dezember 2024. Die Finanzverbindlichkeiten von Nagarro beliefen sich am 31. März 2025 auf 302,5 Mio. EUR gegenüber 329,6 Mio. EUR am Ende des Jahres 2024. Das Unternehmen beschäftigte zum 31. März 2025 17.496 Fachkräfte.

Die Übersicht für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 stellt sich wie folgt dar:



















2024

2023

Wachstum



Mio. EUR

Mio. EUR



Umsatz

972,0

912,1

6,6 % gegenüber dem Vorjahr 7,2 % gegenüber dem Vorjahr in konstanter Währung Gross Profit (aktuelle Methode)

295,8

-



Gross Profit (vorherige Methode)

253,9

235,7

7,7 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin (aktuelle Methode)

30,4 %

-



Gross Margin (vorherige Methode)

26,1 %

25,8 %



Bereinigtes EBITDA

147,5

126,1

16,9 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge

15,2 %

13,8 %



EBITDA

134,1

118,6

13,1 % gegenüber dem Vorjahr EBIT

96,7

83,2

16,3 % gegenüber dem Vorjahr Periodenergebnis

49,2

49,2



















Die Übersicht für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2025 stellt sich wie folgt dar:





Q1

Q1







2025

2024

Wachstum



Mio. EUR

Mio. EUR



Umsatz

246,9

238,3

3,6 % gegenüber dem Vorjahr 2,4 % gegenüber dem Vorjahr in konstanter Währung Gross Profit

75,5

73,6

2,6 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin

30,6 %

30,9 %



Bereinigtes EBITDA

30,2

39,2

-22,8 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge

12,2 %

16,4 %



EBITDA

33,0

36,0

-8,2 % gegenüber dem Vorjahr EBIT

24,1

26,6

-9,5 % gegenüber dem Vorjahr Periodenergebnis

11,2

16,6

-32,2 % gegenüber dem Vorjahr















Die Nagarro SE wird ihr Analysten- und Investorenmeeting zur Besprechung des Geschäftsjahrs 2024 und des ersten Quartals 2025 in Form einer Videokonferenz am 15. Mai 2025 um 13:00 Uhr MESZ abhalten (04:00 Uhr PT / 06:00 Uhr CT / 07:00 Uhr ET / 12:00 Uhr BST / 15:00 Uhr GST / 16:30 Uhr IST / 19:00 Uhr SGT / 20:00 Uhr JST).

Für Privatanleger wird die Nagarro SE einen Call zur Besprechung des Geschäftsjahrs 2024 und des ersten Quartals 2025 am 15. Mai 2025 um 14:30 Uhr MESZ abhalten (05:30 Uhr PT / 07:30 Uhr CT / 08:30 Uhr ET / 13:30 Uhr BST / 16:30 Uhr GST / 18:00 Uhr IST / 20:30 Uhr SGT / 21:30 Uhr JST).

Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/quarterly-statement-call-q1-2025

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.500 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

