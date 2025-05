Eurozone Industrieproduktion steigt stärker als erwartet Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im März unerwartet deutlich gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 2,6 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich …