Douglas bekommt weiterhin Kaufzurückhaltung der Kunden zu spüren

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat auch im zweiten Geschäftsquartal die zunehmende Konsumzurückhaltung in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz ging in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 939 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Negativ wirkten sich neben einer Kaufzurückhaltung der Kunden auch das in das dritte Geschäftsquartal gefallene Osterfest. Während in Zentralosteuropa die Erlöse deutlich zulegten, gingen sie im deutschsprachigen Raum und in Frankreich zurück.

Die im SDax notierten Papiere verloren am Vormittag rund ein halbes Prozent, womit sich der Wert des Unternehmens seit dem Börsengang mehr als halbiert hat. Vor gut einem Jahr war der Ausgabepreis beim Börsengang auf 26 Euro je Aktie festgelegt worden. Kurse darüber hat das Papier nie gesehen. Im laufenden Jahr allein hat das Papier gut 43 Prozent an Wert eingebüßt.