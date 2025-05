SINBON erweitert seinen Fokus auf der EuroBike 2025 mit neuen Lösungen für das E-Bike-Flottenmanagement und die Frachtmobilität

Frankfurt, Deutschland und Taipei (ots/PRNewswire) - SINBON Electronics Co.,

Ltd. (https://shorturl.at/s0qrB) (TWSE#:3023), ein führender

Elektronik-Systemintegrator, kündigt seine neue Flottenmanagement-Plattform und

den Prototyp eines leistungsstarken 750-W Fat Tire-E-Bike-Systems vor der

EuroBike 2025 an. Unter dem Motto "You ride it, we connect it" wird SINBON zum

dritten Mal in Folge an der globalen Fachmesse für Radfahren und Ökomobilität

teilnehmen, um seine innovativen Lösungen im Bereich intelligente Mobilität und

Konnektivität vorzustellen.



Bitte besuchen Sie SINBON auf der EuroBike 2025 (25.-29. Juni, Frankfurt,

Deutschland) in Halle 8, Stand J32 .









Auf der diesjährigen Veranstaltung wird sich SINBON auf vier Schlüsselbereiche

konzentrieren, die die Branche voranbringen sollen:



- Verbindung zu Journeys - die neue Flottenmanagementlösung



- Die Lösung ist eine nahtlose Integration von modularer Software und

E-Bike-Hardware, die Flottenbetreibern Echtzeit-Tracking, Diagnose,

Mietmanagement und Backend-Systeme bietet.

- Ursprünglich für einen regionalen E-Bike-Mobilitätsdienst entwickelt,

unterstützt diese Lösung auch herkömmliche Fahrräder und leichte

Elektrofahrzeuge. Dank ihrer Skalierbarkeit eignet sie sich für

Flottengrößen von kompakten lokalen Flotten bis hin zu größeren,

regionenübergreifenden Betrieben.

- Die Lösung bietet modulare Flexibilität, wobei die Plattform und die Flotte

je nach Bedarf auch separat erhältlich sind. Dadurch kann SINBON die

Systemkonfiguration optimieren, den Datenfluss verbessern und

Compliance-Anforderungen erfüllen, während Lösungen an die spezifischen

Anforderungen jedes Unternehmens angepasst werden.

- Connect to Power - Fat Tire E-Bike-System



- SINBON zeigt einen Prototyp seines leistungsstarken 750W Fat Tire

E-Bike-Systems , das Spitzenleistungen für Offroad-Abenteuer und den

Transport von Lasten im Gelände bietet.

- Mit dem von SINBON entwickelten leistungsstarken Antriebsstrang und der

Integration der elektronischen Systeme des Motorrads demonstriert dieses

Modell, wie das Unternehmen eng mit Motorradherstellern zusammenarbeitet, um

maximale Leistung und ein vernetztes Fahrerlebnis zu bieten.

- Connect to Cloud - Vollständige Softwarelösungen



- SINBON bietet umfassende Software vom Hersteller bis zum Endbenutzer,

einschließlich:



- Benutzer-App für personalisierte Einstellungen und Verfolgung von

Fahrdaten

- Die Wartungs-App bietet nun drahtlose Wartung in Echtzeit und kann

Diagnosen vollständig drahtlos ohne physische Dongle-Brücke durchführen.

Dies senkt die Wartungskosten für Händler und verbessert gleichzeitig die





