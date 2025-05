Commerzbank vereint gegen Übernahme-Pläne

3von5 schrieb 10.05.25, 09:57

Es ist einfach nur absurd, wie manche Leute die Realität so verdrehen, dass sie sich selbst in den schillerndsten Farben sehen. Diese ewigen Posts darüber, wie viel Geld angeblich gemacht wurde – wer weiß, ob sie danach allein in der Ecke sitzen, bewaffnet mit einer Dose Vaseline, weil sie sonst nichts im Leben haben? Oder machen sie das nur, um online ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie im echten Leben niemanden haben, der sie beachtet? Mal ehrlich, wer glaubt denn überhaupt, dass diese Märchen wahr sind?



Noch schlimmer ist, wie das Ganze hier komplett vom Thema abdriftet. Früher ging’s mal um Aktien – sachliche Diskussionen, Analysen, relevante Infos. Jetzt wird der Feed mit so einem Kindergartenmist zugemüllt: Knock-outs hier, Optionsscheine da. Für solche Spielereien gibt’s Reddit oder andere Plattformen, aber doch nicht hier! Es ist einfach nur noch peinlich, was aus dieser Community geworden ist.