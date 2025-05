Jedes zweite Unternehmen in Deutschland plant Start-up-Kooperationen für seine KI-Strategie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 194,7 auf Tradegate (15. Mai 2025, 09:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,13 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4500 %.

Hamburg (ots) -- 75 Prozent der Unternehmen sehen Start-ups als KI-Schlüsselpartner -tatsächliche Umsetzung bleibt hinter Ambitionen zurück- 64 Prozent verfügen über eine eigene Open-Innovation-Abteilung51 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen ihre KI-Strategie künftiggemeinsam mit Start-ups entwickeln. Das zeigt der "Open Innovation Report 2025"von Sopra Steria, Ipsos und der INSEAD Business School, für den 1.643Unternehmen und Start-ups in zwölf europäischen Ländern befragt wurden.Deutschland nimmt im europäischen Vergleich zusammen mit Frankreich eineSpitzenposition ein, wenn es um die Rolle von Start-ups in der KI-Strategiegeht. Bei der konkreten Umsetzung von Open-Innovation-Vorhaben bleiben dieUnternehmen allerdings hinter ihren Ambitionen zurück.Nur 22 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben in den vergangenen zweiJahren tatsächlich ein Open-Innovation-Projekt mit Start-ups durchgeführt. Imeuropäischen Schnitt liegt der Anteil mit 14 Prozent sogar noch niedriger. EinBlick auf die gesamte Verteilung zeigt allerdings, dass viele Unternehmen inanderen Ländern bereits systematischer vorgehen: 60 Prozent gaben an, im selbenZeitraum zwei bis fünf Partnerschaften mit Start-ups eingegangen zu sein. Diedeutschen Ergebnisse wirken vor diesem Hintergrund eher zurückhaltend.Start-ups als Schlüssel für KI-TransformationTrotzdem ist die Erwartungshaltung gegenüber Start-ups hoch - gerade mit Blickauf die Nutzung Künstlicher Intelligenz. 75 Prozent der befragten deutschenUnternehmen, die bereits mit Start-ups kooperiert haben, stufen diese alszentrale Partner für ihre KI-Strategie ein. Insgesamt betrachten sieben von zehneuropäischen Unternehmen Start-ups als festen Bestandteil ihrerInnovationsstrategie. Besonders häufig arbeiten Konzerne mit mehr als 5.000Mitarbeitenden mit jungen Technologieunternehmen zusammen. In dieser Gruppe lagder Anteil der KI-Projekte mit Start-ups zuletzt bei 72 Prozent. Der Fokus liegtdabei laut Studie vor allem auf generativer KI."Speziell bei generativer KI zeigt sich, wie sehr Unternehmen auf das Tempo unddie Technologiekompetenz von Start-ups angewiesen sind", sagt Darius Selke, Headof Marketing, Corporate Affairs & Ventures. "Sie bringen Agilität in Prozesse,die in Konzernen oft zu lange dauern."Fehlende Strukturen bremsen FortschrittOb Kooperationen mit Start-ups gelingen, hängt laut Studie maßgeblich von deninternen Voraussetzungen ab. In Deutschland verfügen 64 Prozent der Unternehmenüber eine eigene Open-Innovation-Abteilung, die sich um die Zusammenarbeit mitStart-ups kümmert - europaweit ist das der zweitniedrigste Wert. Im Durchschnitt