400 Kommunen. 0 Werbung. 1 Modell. Ronotic wuchs als deutsches Unternehmen ganz leise zur gefragten Marke für Solar-Straßenbeleuchtung und startet jetzt die Expansion in Europa und den USA (FOTO)

St. Leon-Rot (ots) - Ronotic erreicht einen bemerkenswerten Meilenstein: Über

400 Kommunen in Deutschland setzen inzwischen auf die Solarleuchte ROL3075 - und

das ganz ohne klassische Werbung, Außendienst oder Messeauftritte.



Mit nur einem Modell, klarer Innovationsstrategie und echtem Fokus auf

Produktqualität schreibt Ronotic eine stille Erfolgsgeschichte - und bereitet

sich nun auf die internationale Expansion in Europa und den USA vor.





Ohne Werbung zum Marktführer - wie Ronotic still wuchs



2015 brachte Ronotic mit der ROL2050 das erste Serienmodell auf den Markt.

Bereits ein Jahr später fiel die strategische Entscheidung zur Konzentration auf

ein einziges Produkt: die ROL3075.



Seit 2016 produziert und liefert Ronotic die Solarleuchte ROL3075 - ein zu 100

Prozent energieautarkes LED-System, speziell für die kommunale Außenbeleuchtung

an Radwegen, Fußwegen und Haltestellen entwickelt. Dieses Modell wird seither

kontinuierlich weiterentwickelt - und befindet sich heute in der siebten

Generation im Einsatz in über 400 Kommunen.



Der bemerkenswerte Unterschied: Ronotic verzichtete bewusst auf klassische

Vertriebs- und Marketingstrategien. Keine Kaltakquise, keine Messen, keine

Werbekampagnen. Der Erfolg basierte allein auf Produktleistung,

Weiterempfehlungen und einer starken digitalen Auffindbarkeit.



"Wir wollten nie die Lautesten sein, sondern die Zuverlässigsten. Dass sich über

400 Kommunen für uns entschieden haben, ist die schönste Bestätigung," sagt Cem

Koc, Gründer und CEO der Ronotic AG.



Reduktion auf das Wesentliche: Licht statt Funk



Die ROL3075 setzt auf maximale Effizienz: kein unnötiger Energieverbrauch durch

Funkmodule oder Bewegungsmelder, keine zusätzliche Strahlenbelastung durch

Netzwerke oder Reihenschaltungen. Gerade im kommunalen Bereich, sowohl urban als

auch ländlich, ist diese Reduktion auf das Wesentliche gewünscht - und

inzwischen ein klarer Vorteil im Wettbewerb.



Nächster Schritt: Internationale Expansion



Nach dem Markterfolg in Deutschland startet Ronotic nun in die internationale

Skalierung. Erste Pilotprojekte in Benelux sowie den USA sind bereits gestartet.

Im Mittelpunkt stehen weiterhin deutsche Qualität, einfache Umsetzung und

autarke Energieversorgung.



Über Ronotic



Ronotic AG ist ein deutsches Technologieunternehmen, das sich seit 2014 auf die

Entwicklung und Produktion energieautarker Solar-Straßenbeleuchtung für den

kommunalen Einsatz spezialisiert hat.



Das Unternehmen setzt konsequent auf Qualität, Langlebigkeit und wartungsfreie

Systeme - ohne unnötige Komplexität. Mit nur einem Modell, der ROL-Serie, hat

sich Ronotic in über 400 Kommunen in Deutschland etabliert - ganz ohne

klassische Werbung, Außendienst oder Messepräsenz.



Als mehrfach mit dem Innovationssiegel der Bescheinigungsstelle Forschungszulage

(BSFZ) ausgezeichnetes Unternehmen gilt Ronotic heute als einer der Hidden

Champions im Bereich nachhaltiger Infrastrukturbeleuchtung.



Aktuell bereitet Ronotic den Markteintritt in den USA sowie die Expansion in

ausgewählte europäische Märkte vor.



