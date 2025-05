Viel Neues im Kitzbüheler Sommer

Kitzbühel/Wien (ots) - Zum Start in die diesjährige Sommersaison präsentiert

Kitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt auf einen Blick.



Nach einer erfolgreichen Wintersaison 2024|25 startet Kitzbühel voller Vorfreude

in den Sommer 2025 - und stellt sich die Frage aller Fragen: Was gibt es Neues?





Jede Saison weckt neue Erwartungen - besonders vor dem Sommerbeginn ist dieNeugier auf frische Erlebnisse groß. Von Umbauten und Renovierungen über neueRestaurant- und Shoppingmöglichkeiten bis hin zu neuen Veranstaltungsformaten.Die wichtigsten Neuerungen aus der Destination Kitzbühel und ein Einblick in dasLeben und Werken des bekannten Kitzbüheler Künstlers Alfons Walde, sowohl inKitzbühel als auch im Dorotheum ein Begriff, wurde heute im Rahmen einerPressekonferenz im Dorotheum in Wien, dem größten Auktionshaus im deutschenSprachraum, führend in Mitteleuropa und auch in einem der ältesten und größtenAuktionshäuser der Welt, präsentiert. Analog wie Kitzbühel verfügt das Dorotheumauf eine langjährige, genauer gesagt über 300-jährige (Auktions-)Geschichte,deren internationale Expansion zu den jüngsten Erfolgen beiträgt.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich überdas kontinuierliche Engagement in der Region: "Nach dem Winter ist vor demSommer - und das merken wir in den Vorbereitungen unserer Partner. Die Dynamikund die hochwertigen Angebote sind sehr erfreulich und beweisen, dass sich dieDestination laufend weiterentwickelt. Das Dorotheum in Wien hat Historie, genauwie Kitzbühel, und uns verbindet auch ein ganz besonderer Kitzbüheler. AlfonsWalde hat unsere Architektur geprägt, unser Leben auf Bild gemalt und auchunsere traditionelle Gams entspringt seiner Feder. Umso schöner ist es, heutehier im Dorotheum in Wien sein zu dürfen, denn Kitzbühel ist zwar alslegendärste Sportstadt der Alpen bekannt. Wer die Stadt besser kennt, weiß umihre kulturellen Schätze."Hotels im SommerglanzErholung beginnt mit gutem Schlaf. Dafür sorgen hochwertige Unterkünfte undherzliche Gastgeber.Schlosshotel KitzbühelSeit dem 1. April 2025 wird das ehemals als A-ROSA Resort Kitzbühel bekannteHotel unter dem neuen Namen Schlosshotel Kitzbühel geführt. Mit dieserUmbenennung geht das Hotel zugleich in sein 20-jähriges Jubiläum und blickt aufzwei Jahrzehnten erstklassigen Service und außergewöhnlichen Komfort zurück. DasSchlosshotel Kitzbühel bleibt auch unter der neuen Marke ein Symbol für Luxusund Wohlbefinden in der Gamsstadt, wobei die hohe Qualität und der exzellenteService, die Gäste seit 2005 schätzen, weiterhin im Mittelpunkt stehen.Grand Tirolia Kitzbühel