Infineon launches communication campaign for the company's 25-year anniversary (FOTO)

Munich, Germany (ots) - On the occasion of its 25th anniversary, InfineonTechnologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) is launching a globally integratedcampaign to highlight the economic and societal significance of semiconductortechnology and of the company as a driver of decarbonization and digitalization.The anniversary campaign's central message is that the products and solutionsmade by Infineon are important to each and every one of us on a daily basis. Thesubstantive core of the campaign is the emotional testimonial series "Matters tome"."Our IPO on 13 March 2000 was a courageous step on the way to becoming a leadingglobal technology company. Today we can look back on an unbelievable story ofgrowth," says Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer and Member of theManagement Board. "Our innovative strength, our quality demands and the will tocontinuously develop the company are decisive factors in our success. Ourproducts and solutions let us help shape the transition from fossil technologiesto climate-neutral technologies and make a better future possible. This isanother aspect we want our campaign to emphasize.""We want our communications work to fundamentally increase awareness andhighlight the significance of our semiconductor technologies and of Infineonitself among the general public. Our corporate anniversary is of course animportant occasion to do just that," says Florian Martens, Chief CommunicationsOfficer. "Our campaign addresses our target groups around the world in anemotional manner. Involving the employees also strengthens the sense ofidentification with the company."As part of the central motto "Matters to me", testimonials from customers,employees, end-users and others document the significance which semiconductorsfrom Infineon have for them. This includes technical aspects, but also highlypersonal insights. Thus for example the manager of a French automobile componentsupplier shares what she finds important about working together with partnerslike Infineon to drive the decarbonization of the automotive industry forward.While the "Matters to me" motto forms a global framework, the campaign alsoleaves room for topically oriented regional focus areas. Infineon isdisseminating the campaign in its 360° brand strategy via all online and offlinechannels and is integrating the campaign in existing communications planning.Accordingly, previously planned event formats will be conducted as milestones inthe anniversary campaign well into the fall. The campaign web page is availableat https://www.infineon.com/25years .About InfineonInfineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems andIoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products andsolutions. The Company had around 58,060 employees worldwide (end of September2024) and generated revenue of about EUR15 billion in the 2024 fiscal year(ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange(ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-countermarket (ticker symbol: IFNNY).Anniversary story hub: https://www.infineon.com/25yearsFurther information is available at http://www.infineon.comThis press release is available online at http://www.infineon.com/pressFollow us: X (https://twitter.com/Infineon) - Facebook (https://www.facebook.com/Infineon) - LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/)Contact:Public / For the Business and Trade Press: INFXX202505-xxeAndre Tauber (Headquarters)+49 89 234 36705mailto:media.relations@infineon.comAgnes Toan (Americas)+1 408 250 1814mailto:agnes.toan@infineon.comLin Zhu (Greater China)+86 21 6101 9199mailto:lin.zhu@infineon.comYasuyuki Kamiseki (Japan)+81 3 4595 7079mailto:yasuyuki.kamiseki@infineon.comInvestor Relations:+49 89 234 26655mailto:investor.relations@infineon.comAdditional content: http://presseportal.de/pm/17888/6034379OTS: Infineon Technologies AGISIN: DE0006231004