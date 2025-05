MLP-Gewinn legt zum Jahresauftakt nur leicht zu - Aktie fällt

EXCEO66 schrieb 07.02.25, 12:33

NuWays rechnet für das abgelaufene Jahr 2024 mit einem EPS von 0,64 €/Aktie und einer

Dividendenausschüttung von rund 60 % des Ergebnisses, hier mit 0,36 €/Aktie

(Vorjahr bei 0,30 €/Aktie).



Nehmen wir ein Gewinnwachstum für 2025 um rund 10 % auf 0,71 €/Aktie und 0,78 €/Aktie für

2026 an, dann kann bereits gegen Ende der zweiten Jahreshälfte 2025 aus meiner Sicht ein zweistelliger

Aktienkurs erwartet werden.



Bei Erreichen eines EPS von 0,78 € / Aktie in 2026 bildet ein dann erreichter Kurs in Höhe von

10,-- € je Aktie ein KGV von rund 12,8 ab. Börse rennt ja normalerweise gut ein

halbes- bis ein Jahr voraus.



Heute liegt der Kurs um 7,20 €, d.h. ich sehe bis Jahresende durchaus Chancen für eine weitere

Steigerung um fast 40% !



Die Story stimmt, das Geschäftsmodell stimmt und ist breit aufgestellt, die Bilanz ist stark,

das Management ist erfahren und integer und die Dividende, die dann 2026 auf rund 0,47 € (steuerfrei)

steigen kann, stimmt auch.



Das Management will im März 2025 ehrgeizige Ziele mit der Agenda 2028 liefern !



Also so sehe ich das, schauen wir mal Ende Dezember 2025.....ohne "schwarzen" Schwan ist dies

hier absolut möglich.