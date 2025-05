Moderate Gewinne nach jüngsten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Donnerstag um 0,22 Prozent auf 129,48 Punkte. Im Gegenzug fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,67 Prozent.

Zu Wochenbeginn hatte die Einigung von USA und China im Zollstreit noch für eine euphorische Stimmung an den Aktienmärkten gesorgt. Die als sicher geltenden Staatspapiere waren im Gegenzug kaum gefragt gewesen. Zuletzt jedoch hat der Schwung an den Börsen nachgelassen, sodass Anleihen wieder etwas höher in der Gunst der Anleger standen.