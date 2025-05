Deindustrialisierung Deutschlands schreitet voran

Bonn (ots) -



- 2025: Wegfall von über 100.000 Stellen angekündigt, obwohl das Jahr noch nicht

einmal zur Hälfte vorüber ist.

- Harald Müller: "Transformation von der Industrie- zur

Dienstleistungsgesellschaft läuft Gefahr, an der mangelhaften Digitalisierung

Deutschlands zu scheitern."



"Das Jahr 2025 ist noch nicht einmal zur Hälfte vorüber und die deutsche

Wirtschaft hat bereits mehr als 100.000 Stellenstreichungen angekündigt", sorgt

sich Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), um

den Wirtschaftsstandort Deutschland. Allein bei Volkswagen seien ab Juli durch

das Ende der Jobgarantie bis zu 35.000 Stellen gefährdet. "Nicht alle

Entlassungen sind schon für dieses Jahr vorgesehen", räumt er ein, "aber ist es

wirklich tröstlich, wenn diese Streichungen erst im nächsten oder übernächsten

Jahr stattfinden?" Er weist darauf hin, dass 2024 schon bereits knapp 70.000

Industriearbeitsplätze in Deutschland verloren gegangen seien.





BWA-Chef Harald Müller benennt neben Volkswagen weitere angekündigteMassenentlassungen: Deutsche Bahn (Abbau von 30.000 Stellen), ZF Friedrichshafen(bis zu 14.000 Stellen), Thyssenkrupp (11.000 Stellen, davon 5.000 direkt und6.000 durch Auslagerung), Audi (7.500 Stellen), Siemens (6.000 Stellen weltweit,davon 2.850 in Deutschland), Commerzbank (3.300 Stellen), Porsche (3.900Stellen), Bosch (5.000 Stellen, davon 3.800 in Deutschland), SAP (3.500 Stellenin Deutschland im Rahmen eines weltweiten Abbaus von 10.000 Arbeitsplätzen), DHL(Deutsche Post; 8.000 Stellen), Coca-Cola (über 500 Stellen in Deutschland durchSchließung von fünf Standorten), Schaeffler (4.700 Stellen weltweit, davon 2.800in Deutschland), Ford (2.900 Stellen, vor allem im Kölner Werk), Continental (über 7.000 Stellen weltweit, davon gut ein Drittel in Deutschland), Vodafone(2.000 Stellen), Deutsche Bank (2.000 Stellen)."Zwar befinden sich viele Entlassungspläne noch in Verhandlungen bzw. werdendurch Abfindungen, Vorruhestandregelungen und andere Maßnahmen sozialverträglichgestaltet", gibt Harald Müller zu, "aber am Ende sind diese Arbeitsplätze weg."Zudem gäbe es viele Mittelständler, die weitgehend unbeobachtet von derÖffentlichkeit einen Jobabbau vornähmen oder "schlichtweg am StandortDeutschland nicht weiter expandieren.""Ende der Spirale nach unten nicht absehbar"Der Akademie-Geschäftsführer verweist auf Umfragen des Instituts der deutschenWirtschaft (IW), wonach 40 Prozent der Unternehmen noch für das laufende Jahr