Unitedhealth Group - Aktie im Rampenlicht - 15.05.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Unitedhealth Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -47,67 % hinnehmen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Bei den Einzelwerten geht es heute um Bayer, Thyssenkrupp, Super Micro Computer, UnitedHealth und Foot Locker. Erik Kämper informiert über die Lage an den Märkten.

New York, New York--(Newsfile Corp. - May 14, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces it has filed a class action lawsuit on behalf of purchasers of securities of UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) between …