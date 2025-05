Energiekontor bestätigt Prognosen - Projektverzögerungen möglich

K1K1 schrieb vor 1 Stunde

Es gibt ja schon Gründe für Zitierregeln... einen kompletten Absatz in der Mitte ohne Kenntlichmachung zu "vergessen" kann den Tenor eines Textes verändern. War sicher nur aus Versehen, hier der Absatz, der in dem Zitat fehlt:



Wesentliche zeitliche Verbesserungen werden hingegen beim weiteren Netzausbau und den

Netzanschlussterminen von der in diesem Jahr stattfindenden britischen Netzanschlussreform (Grid

Connections Reform) erwartet. Derzeit blockieren zahlreiche Projekte ohne Baugenehmigung die

Warteschlange (grid queue), die zukünftig zu-gunsten von Projekten mit Baugenehmigungen nach hinten

rücken sollen. Daraus dürften sich für die nächsten Jahre deutliche Verbesserungen bzw. Vorzieheffekte

bei den Netzanschlussterminen und damit ggf. signifikante Realisierungsbeschleunigungen für die

inzwischen 17 genehmigten Projekte mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 800 Megawatt in

Schottland ergeben. Insofern dürften sich die Realisierungsaussichten für den britischen Markt in den

nächsten Jahren insgesamt weiter verbessern

.