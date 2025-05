Thyssenkrupp und Tochter Nucera sehr schwach nach Zahlen

Einstein-10 schrieb heute 09:19

komisch zuerst, wollen alle kaufen, dann fehlt ihnen plötzlich der mut oder das geld. aber wir sehen bald die 10 +, auf jeden fall, haben ja die glaskugel von temu gekauft.



heute kommt der tag der lv marshal wace und de shaw, werden alles geben, um millionen buchverluste in gewinne umzuwandeln. zahlen sind doch uninteressant. man muss die gunst der stunde nutzen, um unischerheit zu säen und die kurse mit den fahrstuhl in den keller zu rammen. die frage ist doch nur, wann kommen die käufer an den markt, um tka einzusammeln. dann kann man überlegen tka zu kaufen. geht es heute nur jetzt runter oder den ganzen tag und morgen auch noch.



in der zukunft dürfte sich tka wieder nach oben arbeiten. sollte die rezession gestoppt werden, stahlpreise wieder steigen, dann macht sich die arbeit von lopez bezahlt und tkms, tk elevator, nucera werden dazu beitragen. sollte der krieg auch mal ein ende finden, spiegelt sich auch das im kurs wider.



ich habe gestern nichts verkauft, weil man den heutigen verlust nicht wirklich vorhersehen konnte. kostet ebenmal 20k. aktuell hängen wir um die 8,35 - 8,40. geht es dann wieder nach oben oder doch weiter nach unten. wer hat die beste glaskugel. hoffnung kommt auf, wenn marshal wace sich beginnt die nlp abzubauen.