Wondershare präsentiert KI-Innovationen auf der erstmals in Europa stattfindenden GITEX

BERLIN, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Als Teil des aktuellen KI-gestützten Wandels in Kreativität und Produktivität wird das weltweit führende Softwareunternehmen Wondershare seine neuesten Innovationen unter dem Motto „Mehr KI, mehr Effizienz" auf der GITEX EUROPE vorstellen, die vom 21. bis 23. Mai in Berlin stattfindet. Am Stand H2.2-A45 wird das Unternehmen die neuesten KI-gestützten Funktionen für die vier führenden Kreativsoftwareprodukte Wondershare Filmora, Wondershare PDFelement, Wondershare EdrawMax und Wondershare EdrawMind vorstellen. Im Mittelpunkt der Präsentation steht die neueste Version von EdrawMax, die mit verbesserten KI-Funktionen für eine intelligentere Ideenvisualisierung und Diagrammerstellung ausgestattet ist und damit das Engagement von Wondershare für intelligente Produktivität unterstreicht.

Besucher des Messestandes von Wondershare haben die exklusive Möglichkeit, die fortschrittlichsten KI-gestützten Kreativtools der Branche anhand interaktiver Demos, praktischer Tests und Live-Präsentationen kennenzulernen. Im direkten Austausch mit Produktexperten erhalten sie praktische Einblicke darin, wie KI die kreativen Arbeitsabläufe in der Videobearbeitung und im Dokumentenmanagement verändert. Auf dem Stand werden außerdem praktische KI-Lösungen für wichtige Branchen wie Behörden, Fertigung, IT, Gesundheitswesen und Finanzen vorgestellt, die zeigen, wie Wondershare die digitale Transformation in realen Geschäftsszenarien vorantreibt. Zusätzlich zu den Erfahrungen vor Ort können die Nutzer vom 12. bis 25. Mai auf Instagram, YouTube und X an Social-Engagement-Events teilnehmen.

Als Teil seiner globalen Strategie, KI-Innovationen voranzutreiben, hat Wondershare bedeutende Fortschritte in diesem Bereich gemacht, wobei seine Produkte durchweg von Brancheninstitutionen wie G2 für ihre innovativen KI-Fähigkeiten anerkannt werden. Das Unternehmen verzeichnet ein stetiges Wachstum auf dem europäischen Markt und nutzt Plattformen wie die GITEX Europe, um Partnerschaften mit lokalen Händlern und Unternehmenskunden zu stärken. Das Flaggschiffprodukt PDFelement hat sich zu einer vertrauenswürdigen digitalen Lösung für führende Organisationen wie den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), den Industrieautomatisierungspionier Pilz, den SySS und das Pharmaunternehmen Wörwag Pharma entwickelt. Mit KI-gestützter intelligenter Dokumentenverarbeitung hat PDFelement diesen Kunden geholfen, ihre betriebliche Effizienz um über 40 Prozent zu steigern. Mit Blick auf die Zukunft wird Wondershare weiter in den europäischen Markt investieren und dabei KI-gestützte Innovationen mit lokalen Bedürfnissen verknüpfen, um Unternehmen in der gesamten Region effizientere Lösungen für die digitale Transformation zu bieten.