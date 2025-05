Nutzfahrzeugzulieferer Jost in Amerika unter Druck - Prognose bestätigt

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke kämpft weiter mit einem schwierigen Branchenumfeld. Zwar stieg der berichtete Konzernumsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 373,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg mitteilte. Doch das lag hauptsächlich an der Übernahme des Hydraulik-Spezialisten Hyva. Bereinigt um Übernahme- sowie Wechselkurseffekte sackte der Umsatz um 9 Prozent ab. Das Marktumfeld im Transport und der Landwirtschaft sei weiterhin herausfordernd, insbesondere in Nordamerika. Die Aktie legte mit der bestätigten Unternehmensprognose zu.

Das Papier zog am Vormittag in der Spitzengruppe des Kleinwerteindex SDax um rund 2,4 Prozent auf 55,90 Euro an. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs gut ein Fünftel zugelegt, trotz des zwischenzeitlichen Abrutschens infolge der allgemeinen Börsenschwäche rund um die US-Zollpolitik.