Herausforderungen für die Medizintechnik - mit diesen Strategien bleiben Unternehmen auf Erfolgskurs (FOTO)

Bensheim (ots) - Die Medizintechnikbranche befindet sich im Wandel. Auf der

einen Seite sorgen steigende Kosten für Herausforderungen; auf der anderen Seite

macht der anhaltende Fachkräftemangel vielen Unternehmen zu schaffen. Hinzu

kommen regulatorische Hürden, die durch Vorgaben aus der EU entstehen.

Gleichzeitig wird der Wettbewerb stärker, weil zahlreiche Anbieter, unter

anderem aus China, auf den Markt drängen. Europäische Unternehmen haben es

dadurch zunehmend schwer, sich zu behaupten.



Wer seine Marktposition gerade in etablierten Märkten nicht verlieren will, darf

sich deshalb nicht mehr länger rein auf die Entwicklung technologisch führender

Produkte verlassen. Stattdessen geht es auch darum, Innovation zu beweisen,

effizient zu agieren und Regulationen zu meistern. Mit welchen Strategien sich

MedTech-Unternehmen für die Zukunft rüsten können, wird im folgenden Beitrag

erläutert.





Die Ausgangslage - diese Aspekte prägen den MarktGrundsätzlich sehen die Prognosen für die Medizintechnik gut aus. Für das Jahr2025 wird der weltweite Umsatz auf mehr als 550 Milliarden Euro geschätzt, bis2029 sollen es sogar 700 Milliarden Euro sein. Insbesondere die raschvoranschreitende Digitalisierung, der gezielte Einsatz künstlicher Intelligenz(KI) und simulationsbasierte Verfahren treiben diesen Wandel voran. Immerhäufiger übernehmen Softwarelösungen auch die Aufgaben mechanischer Komponentenklassischer Medizingeräte. Gleichzeitig gewinnen digitaleDokumentationsprozesse, automatisierte Servicefunktionen und KI-gestützteDiagnosetools an Relevanz - sie steigern die Effizienz und entlasten dasmedizinische Fachpersonal.Vor allem künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem zentralenInnovationstreiber, insbesondere bei der Unterstützung diagnostischerEntscheidungen. Auch wenn viele Anwendungen noch am Anfang stehen, zeigen sichbereits heute erhebliche Potenziale für eine präzisere und schnellereDiagnostik. Diese Technologien ermöglichen nicht nur effizientere Abläufe,sondern auch personalisierte Lösungen, die besser auf individuellePatientenbedürfnisse eingehen - ein entscheidender Vorteil angesichts steigenderAnforderungen an Qualität, Schnelligkeit und Versorgungssicherheit imGesundheitswesen.Die Schwierigkeit - hier sind europäische MedTech-Unternehmen im NachteilObwohl die Aussichten für Medizintechnikunternehmen also im Grundsatz positivsind, haben speziell europäische Betriebe mit besonderen Herausforderungen zukämpfen. Die EU macht nämlich zahlreiche Vorgaben und Vorschriften, dieeingehalten werden müssen, damit ein neues Verfahren oder eine neue Technologie