Ministerin Reiche will Beziehungen zu den USA ausbauen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten "auch in Zukunft stärken und diese ausbauen". Worte wie "Gegner" würde sie nie in den Mund nehmen, "weil die Amerikaner, die USA, unser Partner bleiben", …