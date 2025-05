Borussia Dortmund steigen weiter vor letztem Spieltag

HK12 schrieb gestern 10:10

SPORT: Sat.1 zeigt Bayern und BVB bei Club-WM

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Fußballfans können die Spiele des FC Bayern München und des BVB bei der Club-WM bei Sat.1 schauen. Der TV-Sender erwarb nach eigenen Angaben eine Sublizenz für den deutschen Markt vom Streaming-Anbieter DAZN, der die weltweiten Rechte bei der FIFA eingekauft hatte. Sollte keines der deutschen Teams das Achtelfinale erreichen, gibt es jeweils ein Spiel pro K.o.-Runde und das Finale live bei Sat.1.



Die Sat.1-Übertragungen laufen auch auf dem Streamingportal Joyn. Alle Partien des auf 32 Mannschaften aufgestockten Turniers vom 15. Juni bis zum 23. Juli werden kostenfrei bei DAZN zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender bietet für die Club-WM ein kostenloses Angebot. Dafür benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo, wie das Unternehmen erklärte.



Dortmund und Bayern sind dabei



Die Bundesliga wird durch den FC Bayern und Borussia Dortmund vertreten, es sind Mannschaften aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen am Start. Die 63 Partien werden in zwölf Austragungsorten in den USA angepfiffen, das Eröffnungsspiel findet in Miami statt, das Finale in New Jersey.



Zum Auftakt der Gruppenphase trifft der FC Bayern München am 15. Juni um 18.00 Uhr auf Auckland City FC. Borussia Dortmund spielt am 17. Juni um 18.00 Uhr gegen Fluminense Rio de Janeiro.