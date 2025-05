XRP, Dogecoin und Cardano brechen ein – Beginn der Korrektur?

Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung am Wochenende und Wochenbeginn ist am Kryptomarkt vorerst Ernüchterung eingekehrt. Große Altcoins wie XRP, Dogecoin, Cardano und Solana verloren in den letzten 24 Stunden jeweils über 5 Prozent an Wert. Marktbeobachter sprechen von einer klassischen Gewinnmitnahme nach einem durch makroökonomische Impulse befeuerten Anstieg.

Während sich der breitere Krypto-Sektor zuletzt im Einklang mit globalen Risikowerten erholte, deuten aktuelle Bewegungen darauf hin, dass eine Atempause fällig sein könnte.