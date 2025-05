NUWAYS stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Christian Sandherr attestierte der Beteiligungsgesellschaft in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gedämpften Jahresauftakt, weil der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) unter seinen Erwartungen gelegen hätten. Solide Auftragseingänge stimmten jedoch zuversichtlich für das zweite Halbjahr./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 21,85EUR auf Tradegate (15. Mai 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.