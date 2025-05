Rheinmetall sieht sich für Bundeswehr-Aufrüstung gut aufgestellt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall sieht sich gut aufgestellt, die von der Bundesregierung geplante deutliche Aufstockung des Verteidigungsetats bedienen zu können.



"Die Entscheidung liegt bei der Politik, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind bereit", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag der "Bild" für deren Freitagausgabe. "In den vergangenen zwei Jahren haben wir acht Milliarden Euro investiert und unsere Kapazitäten erhöht. Das tun wir auch weiterhin."



Papperger reagierte damit auf die Ankündigung der Bundesregierung, den Verteidigungsetat in den nächsten Jahren bis auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. "Wir können liefern und stehen zu unserer Verantwortung", sagte Papperger der "Bild".