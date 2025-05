Nicht Xiaomi: Diese China-Aktie dreht gerade richtig auf!

Dessen Aktie liebäugelt schon länger mit einem charttechnischen Ausbruch und der Chance auf eine Anschlussrallye. Am Donnerstag könnte der Startschuss hierfür gefallen sein, denn dem Unternehmen ist ein starker Start in das Jahr gelungen, wie die Zahlen zum abgelaufenen Quartal zeigen.

Tipp aus der Redaktion Nicht Angst, sondern Gebühren fressen Rendite auf? Dann komm zu SMARTBROKER+! Hier handelst du Aktien, ETFs, Anleihen und vieles mehr schon ab 0 Euro. Nicht Angst, sondern Gebühren fressen Rendite auf? Dann komm zu SMARTBROKER+! Hier handelst du Aktien, ETFs, Anleihen und vieles mehr schon ab 0 Euro. Jetzt wechseln und sparen!

Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 7,4 Prozent auf 4,0 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen der Analysten um 60 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Auch beim Gewinn wusste NetEase zu überzeugen.

Hier fiel das bereinigte Ergebnis mit 2,44 US-Dollar pro ADS (American Depository Share) um satte 0,52 US-Dollar höher aus als prognostiziert. Das zeigt, dass NetEase bei der Profitabilität zuletzt große Fortschritte gemacht hat.

Glänzen konnte der hinter Tencent größte Anbieter von Online-Games in China zweitgrößte Anbieter bei den Gaming-Erlösen, die um satte 12,1 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar kletterten. Schwach entwickelten sich dagegen die Umsätze der Suchmaschinentochter Youdao (-6,7 Prozent) und des Musikstreaming-Dienstes NetEase Cloud Music (-8,4 Prozent), der damit Marktanteile an Tencent Music Entertainment verloren haben dürfte. Auch die Erlöse aus anderen Geschäftszweigen entwickelten sich mit einem Minus von 17,6 Prozent auf 223,8 Millionen US-Dollar rückläufig.

Bärenstarke Gaming-Sparte

Insgesamt erzielte NetEase einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettogewinn in Höhe von 1,45 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer beeindruckenden Nettomarge von 36,3 Prozent und einem Anstieg von 34,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Wie das Umsatzwachstum geht dieser Erfolg auf das Konto der Gaming-Sparte, die einen Anstieg ihrer Bruttomarge um 210 Basispunkte auf 68,8 Prozent verzeichnete. In der Unternehmenspräsentation wird in diesem Zusammenhang vor allem der Erfolg von Marvel Rivals hervorgehoben. Mit inzwischen 30 Millionen registrierten Usern ist auch das Open-World-Spiel Where Winds Meet ein voller Erfolg.

Vorstandsvorsitzender William Ding kommentierte den gelungenen Jahresauftakt mit den Worten: "Wir sind in 2025 mit einem starken Momentum gestartet, das durch unsere anhaltenden Innovationen und Neuveröffentlichungen gestärkt wird, die unsere Reichweite genreübergreifend erhöhen und den Anklang von Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt finden."

Aktie legt zu, klappt der Ausbruch endlich?

Am Markt sind Anlegerinnen und Anleger bereit, sich dieser Einschätzung anzuschließen. Die Aktie legt in der US-Vorbörse um knapp 5 Prozent zu, nachdem sie den Handel in Hongkong mit einem Plus von 1,2 Prozent beendet hatte.

Kann sie diese Kursgewinne im regulären Handel verteidigen, winkt der Ausbruch über die Marke von 110 US-Dollar – eine Hürde, an der NetEase in den vergangenen 18 Monaten zuverlässig gescheitert ist. Mit einem Plus von 20,1 Prozent hat die Aktie in diesem Jahr bislang aber eine solide Vorstellung abgeliefert, auch wenn es bei anderen Werten zwischenzeitlich mehr zu holen gegeben haben mag.

Fazit: Hier darf immer noch zugegriffen werden!

Für mittel- und langfristig höhere Notierungen spricht neben den starken Quartalszahlen und der Möglichkeit eines charttechnischen Ausbruchs auch die Bewertung des Unternehmens. Für 2025 ist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 veranschlagt. Das liegt um 26 Prozent unter dem Fünfjahresmittel und deutlich unter dem Vielfachen, das beispielsweise für Electronic Arts (17,9) oder Take-Two (91,9) fällig wird.

Zudem bietet NetEase eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent und über 3,1 Milliarden US-Dollar, die (bereits bewillig) noch für Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen, was den Kurs weiter unterstützen dürfte. Bei einem Börsenwert von 67,4 Milliarden US-Dollar ist auch die Cash-Position von 18,9 Milliarden US-Dollar nicht zu verachten – umso mehr, als dass die langfristigen Verbindlichkeiten verschwindend geringe 58,6 Millionen US-Dollar betragen.

Die vor einigen Wochen erteilte Kaufempfehlung ist damit uneingeschränkt weiterhin in Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt auf den Call-Optionsschein MJ2ZJW gesetzt hatte, darf sich inzwischen über ein Plus von 75,3 Prozent freuen (Stand: 16:20 Uhr MESZ).

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!