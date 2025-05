Talanx steigert Gewinn trotz Kalifornien-Bränden - Aktie legt zu

graueeminenz77 schrieb 12.05.25, 22:12

auch je, ein Sorgenkind für die Versicherer weniger ... die private KV war schon kein großer Ertragsbringer, denn Beamte sind im Gegensatz zu Selbständigen, die auch private KV (und zwar alles selbst bezahlen!!!) viel öfter beim Arzt und wie bereits erwähnt, kann sich unsere ganze Qliqie von Medizinern (niedergelassen) Mal schön auf "normale" Patienten konzentrieren. Alle sprechen immer vom Mangel aber wie bereits geschrieben hat man Termine von "heute Nachmittag oder gleich morgen" (Privat) oder 6-8 Monaten als gesetzlich Versicherter. Das Privileg kann ruhig fallen, davon kippt die Allianz nicht um. Es war ohnehin schwierig die Beiträge so anzulegen, dass sie den ausufernden Kosten der Ärzte vollumfänglich gerecht wurden deren "Spitzenleistung" zu bezahlen. Im Grunde ein Gewinn für die Gesellschaft (allein der Beihilfe wegen). Es wird doch ohnehin steinig das durchzubekommen ... auch Richter sind Beamte im Zweifelsfall ist Justitia hier ohne Augenklappe und ein Gewicht hängt schon an der "Nein"-Schale der Waage. Im übrigen ja auch die Abgeordneten und deren Mitarbeiter (Staatssekretäre etc.) ... und das wo man sich schöne Diäten gewährt. Noch schlimmer ist es doch in der EU ... diese Beamten haben Pauschalsteuersätze von 1% bzw. 2% mit einem all-inklusive Paket. Das sind auch die Gruppen, die in Luxemburg, Straßbourg und Teilen von Brüssel die Mieten in schwindelerregende Höhen getrieben haben .... und zum Schluss kommt so etwas raus wie "jedes Jahr zum TÜV (A U) , dass weniger Verkehrstote zu erwarten sind ... gaaaaaanz toll und total loooooogisch aufgebaut 😡.