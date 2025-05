Wie Sie mit GreenLife Investment legale Auswege finden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Viele Spitzenverdiener zahlen unnötig hohe Steuern, weil siesteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten ungenutzt lassen. Um ihnen einengefahrlosen, profitablen und legalen Weg zur signifikanten Senkung ihrerSteuerlast zu eröffnen und ihren Vermögensaufbau zu beschleunigen, hat sichGreenLife Investment auf Kapitalanlagen in Photovoltaik-Projekte spezialisiert.Welche Gefahren bei solchen Anlagen grundsätzlich bestehen und wie GreenLifeInvestment die Steuerfallen sicher umgeht, erfahren Sie hier.Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift bereits ab einem Jahreseinkommen vonetwa 69.000 Euro für Ledige und 138.000 Euro für Verheiratete. Strategien zursteuerlichen Optimierung sind daher dringend gefragt. Nun gibt es inzwischenzahlreiche Anbieter, die damit werben, dass bei ihren Solarprojekten 50 Prozentder Investition im Voraus steuerlich abgesetzt werden kann.Investitionsabzugsbetrag (IAB) heißt der zentrale Begriff. Doch klingt das nichtzu schön, um wahr zu sein? Und ist es überhaupt legal? "Es ist legal undprinzipiell eine gute Sache", sagt Christoph Paeseler, Geschäftsführer derGreenLife Investment GmbH. "Trotzdem sollten Anleger vorsichtig sein, denn eskommt darauf an, bei wem sie ihre Investition tätigen. Ist der Anbieter nichtseriös, kann es zu hohen Forderungen des Finanzamts, Strafzinsen oder einerrückwirkenden Aberkennung von Steuererstattungen kommen.""Wer sich seine Steuern zurückholen möchte, um das Kapital in Projekte mitordentlichen Renditen zu investieren, braucht einen Partner, der nicht aufaggressives Marketing, sondern auf höchste Sicherheitsstandards und transparenteBeratung setzt", fügt seine Geschäftspartnerin Allicia Matthies hinzu. BeiGreenLife Investment liegt der Fokus auf nachhaltigen Kapitalanlagen, dieinsbesondere Photovoltaik-Projekte, zukünftig aber auch Batteriespeicherumfasst. Dabei kommen steuerliche Strategien zum Einsatz, die das zuversteuernde Einkommen senken und Investitionen aus bereits gezahlten Steuernermöglichen. Die Anleger profitieren von einer Zusammenarbeit mit fachkundigenund verlässlichen PV-Projektentwicklern, während erfahrene Steuerberater diesteuerliche Gestaltung übernehmen.Steuerfalle PV-Investment: Was im schlimmsten Fall passieren kannBei Investitionen in PV-Projekte kommt es immer wieder zu Problemen, die Anlegerin ernste finanzielle Schwierigkeiten bringen. Wird die PV-Anlage - wie eshäufig geschieht - nicht rechtzeitig fertiggestellt, muss die vorweggenommeneAbschreibung (IAB), aus der eine Steuerrückzahlung resultierte, an das Finanzamtzurückgezahlt werden. Hat ein Investor beispielsweise im Jahr 2022 einen IAB