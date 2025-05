Übernahmeofferte lässt Kursfeuerwerk bei Foot Locker erwarten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Übernahmeofferte eines Konkurrenten lässt am Donnerstag vorbörslich den Kurs von Foot Locker nach oben springen. Der Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods bestätigte einen Bericht im "Wall Street Journal" mit einem lukrativen Angebot. Im vorbörslichen New Yorker Handel hatte dies bei Foot Locker ein Plus von 82 Prozent auf 23,40 US-Dollar zur Folge, während die Aktien von Dick's dort um fast neun Prozent sanken.

Dick's will den Aktionären von Foot Locker 24 Dollar je Aktie oder 0,1168 eigene Aktien anbieten, was das Übernahmeziel mit rund 2,4 Milliarden Dollar bewertet. Kürzlich hatte der Kurs erst das niedrigste Niveau seit 2010 erreicht. Im April waren die Titel des möglichen Übernahmeziels für 11 Dollar zu haben - nach einem Rekord von fast 80 Dollar Ende 2016. Sollte die Offerte umgesetzt werden, würde sie auf den Vortags-Schlusskurs einen Aufschlag von fast 87 Prozent bedeuten.