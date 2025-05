Villeroy & Boch sieht sich nach Übernahme besser aufgestellt

unicum schrieb 20.11.24, 19:11

Da ich direkt angesprochen wurde: Ich würde hier zunächst an der Seitenlinie bleiben:



Die Übernahme von IdealStandard ist in der Theorie äußerst attraktiv:

-Einstieg in das Armaturengeschäft (megawichtig und Missing-Link bei V&B),

-regionale Ergänzungen,

-die Marke "Ideal Standard" liegt auch hinsichtlich der Produktqualität eher im unteren Bereich der Markenprodukte, sowohl in der Keramik, wie im Armaturenbereich. Hier kann V&B ggf. helfen.

-Ideal Standard ist durch eine Restrukturierung gegangen und wurde V&B bereits früher schon mal angeboten. Von daher dürfte der Verkaufspreis bei fortgeschrittener Sanierung nochmal niedriger ausgefallen sein.



aber:



-Ideal Standard hat es in den letzten zehn Jahren nie geschafft, richtig profitabel zu werden. Ich gehe davon aus, dass es sowohl hinsichtlich der Marktpositionierung (s.o.) als aber auch fundamentale verfahrenstechnische Probleme in den Werken gibt. Außerdem hatte man viel zu viele Werke.

-Die Übernahme ist sehr groß für V&B gewesen. Es könnte sein, dass im wohnungsbaukonjunkturellem Abschwung V&B sich überfordert.

-Badezimmer sind im Wohnungsbau spätzyklisch und der Preisdruck dürfte erstmal noch eher zunehmen.



Fazit: erstmal zuschauen, wie sich das weiter entwickelt. Mir ist die Unsicherheit einfach zu groß.