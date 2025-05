apetito wächst und investiert / CEO Dr. Jan-Peer Laabs setzt auf Ernährung der Zukunft für die Gemeinschaftsverpflegung / Menü-Charts 2024 - das essen die Deutschen am liebsten (FOTO)

Rheine/Westfalen (ots) - Die apetito Firmengruppe hat sich im Geschäftsjahr 2024

positiv entwickelt. In unruhigen Zeiten konnte das Familienunternehmen weiter

erfolgreich agieren und vermeldet einen Umsatz von 1,351 Milliarden Euro. Das

ist eine Steigerung von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,246 Mrd. Euro).



Das Familienunternehmen aus dem westfälischen Rheine hat es erneut geschafft,

insbesondere in den Kernmärkten den Umsatz weiter zu steigern. "Wir sind stolz

darauf, dass die Diversität in den Geschäftsfeldern und die darauf abgestimmte

Vielfalt unseres Angebots uns in die Lage versetzen, auch in schwierigen Zeiten

zu wachsen und unseren Kunden beständig erstklassige Produkte, Services und

Dienstleistungen zu bieten ", so Dr. Jan-Peer Laabs, Vorstandsvorsitzender

apetito AG.







Cateringgeschäft. Dazu kommt die Internationalität der Aktivitäten: apetito

agiert aktuell in neun Ländern. "12.649 Mitarbeitende weltweit arbeiten täglich

daran, unsere Kunden zu begeistern, indem sie für eine gute Ernährung für 1,2

Millionen Tischgäste einstehen", ergänzt Laabs.



Ernährung der Zukunft gestalten



apetito versteht es als gesellschaftlichen Auftrag, Menschen in verschiedensten

Lebenssituationen jeden Tag mit einem guten Essen zu versorgen - ob jung oder

alt, krank oder gesund, ob allein zuhause lebend oder in Gemeinschaft essend.



Um die Ernährung der Zukunft zu gestalten, braucht es individuelle Konzepte für

die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kunden. So erfordern veränderte Lebens-

und Arbeitsbedingungen clevere und innovative Verpflegungskonzepte; Der Fach-

und Arbeitskräftemangel in Küchen und im Service spitzt sich weiter zu. Und

angesichts eines anhaltend hohen Kostendrucks sind wirtschaftliche Lösungen

gefragt. "Neue Verpflegungskonzepte müssen für unsere Kunden einfach zu

handhaben sein und gleichzeitig gastronomisch hochwertig sowie wirtschaftlich

sicher", erklärt CEO Dr. Jan-Peer Laabs das Geschäftskonzept anlässlich der

Veröffentlichung des Jahresberichtes 2024.



Die Jahreshighlights in den Märkten



Vorrangiges Ziel des Konzerns ist das Erreichen einer größtmöglichen

Kundenzufriedenheit. apetito konnte auch im zurückliegenden Geschäftsjahr seine

Markt- und Innovationsführerschaft in der Gemeinschafts- und

Individualverpflegung sowie im Endverbrauchermarkt ausbauen. "Auch in 2024 haben

wir deutlich gemacht, dass wir die Komplexität der Märkte verstehen und mit

Herzblut daran arbeiten, als verlässlicher Verpflegungsspezialist die passenden

Produkte und Leistungen für unsere verschiedenen Kundengruppen bereitzustellen",

so Laabs.



Ein Beispiel für den starken Kundenfokus ist die Produktlinie "winVitalis", die





