Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. bringt Herrenbekleidung in Argentinien auf den Markt

WEST PALM BEACH, FLORIDA/BUENOS AIRES, ARGENTINIEN / ACCESS Newswire / 15. Mai 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz darauf, ihren Start in den argentinischen Markt an der Seite ihrer Markenpartner Incom S.p.a. und Sur Pacifico S.A. bekannt zu geben. Dieser Markteintritt stärkt die globale Präsenz der mehreren Milliarden Dollar schweren Marke weiter und erschließt damit einen zusätzlichen neuen und aufregenden Markt für U.S. Polo Assn.

Die Präsenz der globalen Sportmarke in Argentinien wird sich auf ein geschichtsträchtiges Gebiet konzentrieren, wo der Polosport nicht nur weithin gefeiert wird, sondern auch tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist. Ab Juni 2025 wird U.S. Polo Assn. hier zunächst die Herrenkollektion anbieten, die zeitlose Artikel wie Poloshirts, gewebte Hemden, T-Shirts, Hosen, Jeans, Strickwaren und Jacken umfasst.

„Die Partnerschaft mit Incom S.p.a. und Sur Pacifico S.A. bei der Einführung der Marke U.S. Polo Assn. in Argentinien - einem Land mit einer langen Geschichte im Polosport und fantastischen Konsumenten - ist ein bedeutender Meilenstein“, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und betreut. „Diese Gelegenheit bietet das Potenzial, U.S. Polo Assn. zu einer der einflussreichsten Sportmarken auf dem gesamten Markt zu machen.“

Das argentinische Unternehmen Sur Pacifico S.A. wurde 1985 gegründet. Mit einem soliden Geschäfts- und Markenhintergrund hat es sich auf dem Textilbekleidungsmarkt etabliert, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Herren- und Kinderbekleidung lag. Das Unternehmen ist jedoch in jüngster Zeit in den Bereich Damenmode vorgedrungen. Seit 1992 ist Sur Pacifico S.A. exklusiver Lizenznehmer von Mistral, einer aus den Niederlanden stammenden Marke, die ursprünglich mit Wassersport, insbesondere dem Surfen, verbunden war. Das Unternehmen verwaltet mit Brooksfield und Royal Einfield Apparel auch zwei internationale Marken.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sur Pacifico S.A. einen strategischen Partner in Argentinien gefunden haben. Das Unternehmen teilt nicht nur unsere Werte, sondern ermöglicht es uns auch, die Marke U.S. Polo Assn. auf einem Markt einzuführen, der eine lange Tradition im Polosport hat“, meint Lorenzo Nencini, CEO von Incom. „Diese einzigartige Zusammenarbeit ermöglicht es uns, leidenschaftliche Verbraucher zu erreichen und die authentische Verbindung von U.S. Polo Assn. mit der Welt des Sports zu stärken, indem wir eine perfekte Synergie zwischen dem Erbe der Marke und der Spitzenleistungen dieser Sportart in Argentinien schaffen.“