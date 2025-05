Deutsche Bank mit bestem Quartal seit 14 Jahren

Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008) ist mit einem deutlichen Plus ins Jahr 2025 gestartet: Im traditionell starken ersten Quartal haben die Frankfurter mehr verdient als in den Vergleichszeiträumen der vergangenen 14 Jahre. Aus Sparprogrammen und starken Handelsaktivitäten resultierte ein Ertragsplus von 10 Prozent auf 8,5 Mrd. Euro, der Gewinn legte auf 1,775 Mrd. Euro zu. Damit übertraf die Bank die Analystenschätzungen von 8,3 Mrd. Euro bzw. 1,64 Mrd. Euro deutlich. Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten haben dem Institut im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Devisen einen Rekordgewinn beschert; die Erlöse der Sparte legten um 17 Prozent und damit mehr als bei den Wall-Street-Konkurrenten zu. CEO Sewing sieht die Bank auf Kurs, um die 2025er Ziele zu erreichen, allerdings machen die US-Zoll-Vorhaben eine höhere Vorsorge für Kreditausfälle notwendig.

