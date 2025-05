Deutsche Börse profitiert von turbulenten Märkten

Im Ergebnis zum ersten Quartal 2025, über das die Deutsche Börse (DE0005810055) am 28.4. berichtete, finden sich die Turbulenzen infolge von Trumps Zollpolitik noch nicht vollständig wieder, aber hohe Volatilitäten und ansteigende Handelsvolumina sind ein Gewinntreiber für Börsen. Die Nettoerlöse der Gruppe Deutsche Börse stiegen in Q1 um insgesamt 6 Prozent auf 1.507 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen legte um 4 Prozent auf 912,3 Mio. Euro zu. Ohne Treasury-Komponente steigen die Einnahmen gar um 10 Prozent, das EBITDA um 11 Prozent und damit über die Schätzungen der Analysten. Vom Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Mio. Euro wurden bislang weniger als 20 Prozent ausgeführt. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert. Wer nicht auf steigende Kurse setzen will, könnte sich mit einer defensiven Zertifikate-Strategie positionieren.

Discount-Strategie mit 8,1 Prozent Puffer (September)