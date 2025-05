Wie Wärmepumpen und Elektroautos fossile Energien ersetzen (FOTO)

Hamburg (ots) - Wärmepumpen und Elektroautos sind nicht nur Klimaschützer,

sondern tragen erheblich dazu bei, Ökostrom besser zu nutzen. Dazu müssen sie

gezielt so gesteuert werden, dass sie Strom genau dann verbrauchen, wenn dieser

grün und günstig ist. So werden die Einspeisespitzen von Photovoltaik in den

Mittagsstunden deutlich reduziert und die Netze entlastet.



"Mit smart vernetzten Wärmepumpen, E-Autos und Heimspeichern treiben

Verbraucher:innen die Energiewende aktiv voran und sorgen für eine bessere Ernte

von Wind- und Solarstrom. Dadurch sparen Haushalte bei ihren eigenen

Energiekosten und machen die Energiewende insgesamt effizienter und den Strom

für alle günstiger", erklärt Carolin Dähling, Leiterin Politik und Kommunikation

bei Green Planet Energy. Die Ökoenergiegenossenschaft zeigt in einer neuen

Studie die Effekte von Wärmepumpen und Elektroautos auf den Strompreis,

CO2-Reduktionen und die Nutzung Erneuerbarer Energien.









Die Studie des Beratungsunternehmens enervis zeigt: Wenn Wärmepumpen und E-Autos

ihre Leistung an die aktuelle Ökostrommenge anpassen, sinken Kosten und

CO2-Ausstoß. Der Energiebezug verlagert sich von den klassischen Stoßzeiten

morgens und abends in die Mittagsstunden mit hoher Solarleistung.

Verbraucher:innen müssen dadurch keine Nachteile befürchten: Intelligente

Steuerungen sorgen dafür, dass die Wärmepumpen z.B. über Pufferspeicher

vorheizen, sodass die Wärme bei Bedarf stets bereitsteht. Fahrer:innen können

einfach angeben, bis wann ihr E-Auto geladen sein soll.



Konkret belegt die Studie, dass sich die Anzahl der Stunden mit negativen

Strompreisen deutlich verringert - im Durchschnitt um 110 Stunden pro Jahr. Das

macht Wind- und Solaranlagen rentabler, die Zahl der Abschaltungen wird um 6 TWh

pro Jahr reduziert und auch der Einsatz teurer, klimaschädlicher

Erdgaskraftwerke sinkt. Bis 2035 werden dadurch insgesamt 8 Millionen Tonnen CO2

eingespart - das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von zwei

Braunkohlekraftwerken. Nicht zuletzt sorgt der optimierte Betrieb der

Wärmepumpen und E-Autos dafür, dass Strom günstiger wird: Der durchschnittliche

Börsenstrompreis sinkt pro Jahr um rund 4 EUR/MWh.



Carolin Dähling betont: "Wir müssen jetzt die Voraussetzung schaffen, damit die

Millionen Wärmepumpen und E-Autos, die in den nächsten Jahren dazukommen, unser

Stromsystem entlasten. Anstatt neue Erdgaskraftwerke im großen Stil zu

subventionieren und damit den Strompreis zu erhöhen, senkt mehr Flexibilität die

Kosten und schützt das Klima." Seite 2 ► Seite 1 von 2





