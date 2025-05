ZenaTech kann seine Umsätze im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppeln

Highlights des ersten Quartals 2025:

- Der Gesamtumsatz für das erste Quartal 2025 belief sich auf 1,13 Mio. $. Das entspricht einem Zuwachs von 92 % gegenüber 591.379 $ im ersten Quartal 2024, der hauptsächlich auf Übernahmen und organisches Wachstum zurückzuführen ist.

- Das neue Segment „Drone-as-a-Service“ (DaaS) von ZenaTech wuchs durch die Übernahme von zwei Dienstleistungsunternehmen, die Landvermessungsdrohnen anbieten: die Firma Weddle Surveying in Oregon und die Firma KJM Land Surveying in Florida. Das Unternehmen unterzeichnete während des Quartals außerdem fünf Absichtserklärungen (LOIs) zu weiteren Übernahmen.

- Zur Unterstützung seines Segments „SaaS-Software für Unternehmen“ übernahm ZenaTech die britische Workplace-Management-Software-Firma Othership. Damit will es sich als Anbieter von KI-Lösungen am Arbeitsplatz sowie Produktivitätslösungen auf Basis der Quanteninformatik für Geschäfts- und Regierungskunden positionieren.

- Das Unternehmen tätigte Investitionen in längerfristiges Wachstum und in die Entwicklung neuer Segmente, was im ersten Quartal 2025 zu einem Anstieg der Verwaltungsgemeinkosten auf 5,75 Mio. $ gegenüber 0,7 Mio. $ im ersten Quartal 2024 führte. Eingesetzt wurden die Mittel in erster Linie für Vertriebs- und Marketingaktivitäten, Neueinstellungen, professionelle Dienstleistungen und Finanzaufwendungen.

- ZenaTech investierte während des Quartals in die Produktionskapazitäten seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone in den Vereinigten Arabischen Emiraten und stellte unter anderem 35 neue Ingenieure und Techniker ein. Außerdem wurde die Eröffnung einer Drohnentestanlage in der Türkei für Drohnentests jenseits der Sichtlinie angekündigt.