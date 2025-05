JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1140 Pence belassen. Der bereinigte operative Gewinn des Energieversorgers habe die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei ebenfalls besser als bislang erwartet./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 03:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 03:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (15. Mai 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.