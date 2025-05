Anaqua übernimmt RightHub, um globales Wachstum zu beschleunigen

Boston / München (ots) - Die Akquisition unterstreicht Anaquas Engagement bei

Die KI-native Plattform von RightHub, die speziell für die Anforderungenmittelständischer Anwaltskanzleien und Unternehmen entwickelt wurde, bleibt alseigenständige Marke bestehen und ergänzt die bestehendenIP-Management-Softwareplattformen von Anaqua, AQX® und PATTSY WAVE®. Anaqua wirdsein vollständiges Angebot an IP-Daten und -Dienstleistungen in RightHubintegrieren, um seinen Kunden zusätzliche Vorteile zu bieten. Darüber hinaussetzt Anaqua weiterhin auf gemeinsame Komponenten und Services für all seineLösungen - mit dem klaren Bekenntnis zur kontinuierlichen Weiterentwicklungjeder IP-Management-Softwareplattform."Wir freuen uns sehr, RightHub bei Anaqua willkommen zu heißen. Uns verbindetdas starke Engagement, dem IP-Markt erstklassige, softwaregestützte Lösungen zubieten, die gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse von IP-Experten inUnternehmen unterschiedlicher Art und Größe zugeschnitten sind", sagte JustinCrotty, CEO von Anaqua. "RightHub ist eine hervorragende Ergänzung für Anaquaund bringt engagierte IP-Branchenexperten und eine kundenorientierte Philosophiemit, welche die EMEA-Präsenz von Anaqua, insbesondere im Vereinigten Königreichund in Skandinavien, weiter stärken werden."Toni Nijm, Co-Founder und CEO von RightHub, wird Mitglied des Anaqua ExecutiveManagement Teams. Nijm verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz im IP-Bereich- als Patentanwalt sowie Senior Executive in der IP-Lösungsbranche als ChiefProduct Officer, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer. Außerdemist er mit iPendo® und nun auch RightHub ein Serienentrepreneur.Justin Crotty ergänzte: "Ich freue mich sehr, dass Toni Nijm seine umfassendeBranchenerfahrung und Expertise künftig als Senior Member unseres Teams beiAnaqua einbringen wird. Davon werden sowohl unsere Mitarbeitenden als auchunsere Kunden erheblich profitieren."