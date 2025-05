DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grand City Properties auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Thomas Rothäusler bezeichnete den Quartalsbericht des Immobilienkonzerns in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion als insgesamt etwas negativ./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 10,52EUR auf Tradegate (15. Mai 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.



