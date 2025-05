Europas erste Bitcoin-Treasury-Firma sammelt 22 Millionen Euro ein!

Die Aktie von The Blockchain Group notiert aktuell über 8 Prozent im Plus bei 1,59 Euro (Stand: 14:30 Uhr MESZ).

Die französische The Blockchain Group , Europas erste börsennotierte Bitcoin-Treasury-Gesellschaft, hat innerhalb weniger Tage zwei Kapitalerhöhungen abgeschlossen und insgesamt mehr als 22 Millionen Euro eingesammelt.

9,9 Millionen Euro Eigenkapital

Am 9. Mai verkündete The Blockchain Group eine Kapitalerhöhung in Höhe von 9,9 Millionen Euro. Der Ausgabepreis der neuen Aktien lag bei 1,0932 Euro – ein Aufschlag von 61,7 Prozent auf den 20-Tage-Durchschnittskurs. Trotz des hohen Preises fand die Platzierung reißenden Absatz bei institutionellen und strategischen Investoren.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen gezielt für zwei zentrale strategische Ziele eingesetzt werden: Zum einen will The Blockchain Group ihre Bitcoin-Treasury-Strategie weiter ausbauen mit Fokus auf der Maximierung des Bitcoin-Bestands je Aktie unter Einbeziehung aller potenziellen Verwässerungseffekte. Zum anderen fließt ein Teil des Kapitals in das Wachstum der operativen Tochtergesellschaften, die auf Zukunftstechnologien wie Datenanalyse, Künstliche Intelligenz und Blockchain-Beratung spezialisiert sind.

12,1 Millionen Euro in Bitcoin – Adam Back steigt ein

Nur wenige Tage später, am 12. Mai, gab The Blockchain Group eine weitere Finanzierungsrunde über 12,1 Millionen Euro bekannt – diesmal vollständig in Bitcoin und exklusiv gezeichnet von Adam Back, CEO von Blockstream. Diese Kapitalaufnahme erfolgte über eine wandelbare Anleihe ("Convertible Bond") der luxemburgischen Tochtergesellschaft von The Blockchain Group.

Ein Finanzierungsmodell für das Bitcoin-Zeitalter

Die beiden Kapitalmaßnahmen sind mehr als ein finanzielles Polster – sie markieren eine tiefgreifende Neuausrichtung der Unternehmensfinanzierung. The Blockchain Group kombiniert Eigenkapital, Bitcoin-basierte Anleihen und eine strategische Treasury-Politik, die auf Knappheit, Transparenz und langfristige Wertschöpfung setzt.

Als Premiere-Mitglied von "Bitcoin for Corporations" positioniert sich The Blockchain Group an der Spitze einer wachsenden Bewegung: Unternehmen, die nicht nur Bitcoin halten, sondern ihre komplette Kapitalstrategie darauf ausrichten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Blockchain Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,44 % und einem Kurs von 1,594EUR auf Frankfurt (15. Mai 2025, 13:41 Uhr) gehandelt.