USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagnieren In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jüngst stagniert. In der vergangenen Woche lag sie unverändert bei 229.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 228.000 …