Geekplus setzt ein Mehrzonen-Palettensystem ein

SHANGHAI, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Geekplus, der weltweit führende Anbieter von Lagerrobotern, hat das weltweit erste Paletten-zu-Person-System auf den Markt gebracht, das für die Automatisierung von Lagerabläufen in Tiefkühl- und Kühlbereichen entwickelt wurde und damit neue Maßstäbe für die temperaturgeführte Logistik setzt.

Das System ist jetzt in einer 2.700 m² großen Vorzeigeanlage des führenden Kühlkettenlogistikanbieters JJCL (Jinjiang Cold Logistics) in Betrieb und ermöglicht eine nahtlose Palettenbewegung in einem Temperaturbereich von -18 °C bis +5 °C. Dies ist der erste produktionsreife Einsatz eines vollautomatischen Multi-Temperatur-Palettenhandlings in der Branche.