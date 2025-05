Aktien Frankfurt Dax stabil - 'Quartalsberichte reizen nicht zum Aktienkauf' Der Dax hat sich am Donnerstag nach dem jüngsten Rekordlauf stabilisiert. Am Morgen sank der deutsche Leitindex zwar noch in Richtung 23.300 Punkte und damit unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat März. Am Nachmittag verringerte er seine …