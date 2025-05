Dermapharm Holding - Aktie im Rampenlicht - 15.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dermapharm Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,65 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Der Dax hat sich am Donnerstag nach dem jüngsten Rekordlauf stabilisiert. Am Morgen sank der deutsche Leitindex zwar noch in Richtung 23.300 Punkte und damit unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat März. Am Nachmittag verringerte er seine …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das erste Quartal ein langsamerer Jahresauftakt gewesen, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag …