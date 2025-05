Umbau bei Dermapharm schmälert operativen Gewinn - Aktie knickt ein

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm ist zum Jahresstart dank guter Geschäfte mit Markenarzneien leicht gewachsen. Doch der Umbau im Konzern fordert seinen Tribut und zehrte im vergangenen Quartal am operativen Gewinn. An der Börse sorgten die Resultate für lange Gesichter, die Aktie brach ein. Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier sieht sein Unternehmen gleichwohl in die richtige Richtung laufen und bestätigte laut Mitteilung vom Donnerstag die Jahresziele.

Die Aktie belegte am Nachmittag mit einem Kursabschlag von rund sechs Prozent den letzten Platz im SDax . Ähnlich wie viele andere Pharma- und deutschen Werte hat auch Dermapharm an der Börse bereits ein schwankungsreiches Jahr hinter sich. Die Marktturbulenzen rund um die US-Zölle hatten die Aktie vom bisherigen Jahreshoch Mitte März bei 42,50 Euro bis Anfang April auf ein Tief seit rund fünf Monaten geschickt. Von diesem Knick hatte sich die Aktie noch längst nicht vollständig erholt, bevor nun aktuell die Quartalszahlen sie abermals gen Süden schickten.