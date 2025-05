Bitcoin-Konzentration nimmt zu – über 80 Prozent in Händen großer Wallets!

Während die breite Masse weiterhin auf den nächsten großen Bitcoin-Preisanstieg hofft, zeigt eine neue Analyse von Santiment, dass die Kryptowährung zunehmend in den Händen weniger Großinvestoren landet. Mehr als 80 Prozent aller Bitcoin befinden sich inzwischen in Wallets mit mindestens 10 BTC, was einem Gegenwert von über einer Million US-Dollar entspricht. Eine Entwicklung, die Fragen zur Dezentralisierung des Netzwerks aufwirft – und gleichzeitig Spekulationen über einen massiven Kursanstieg befeuert.

Große Wallets dominieren – Institutionelle übernehmen Kontrolle