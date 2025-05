Edeka sieht Ende der Preissprünge bei Lebensmitteln

MINDEN (dpa-AFX) - Die Lebensmittelpreise dürften nach Einschätzung der Supermarktkette Edeka in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben. "Wir haben aktuell eine moderate Preissteigerung im Bereich Lebensmittel, so um die zwei Prozent", sagte Mark Rosenkranz, Chef der größten Regionalgesellschaft Minden-Hannover, beim Jahrespressegespräch in Minden. Und er gehe davon aus, dass sich dies im Rest des Jahres auch so fortsetze.

Kaffee teuer, Speiseöl günstig