Wie SludgeDryingSystems mit innovativer Schlammtrocknung neue Maßstäbe setzt (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Mehr zu unseren Anlagen!

https://schlammtrocknung.com/leistungen/

--------------------------------------------------------------



Kreuzwertheim (ots) - Technologische Innovation trifft auf unternehmerische

Überzeugungskraft.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Mitten im Wandel der Entsorgungsbranche und wachsendem Druck durch neueUmweltauflagen hat Felix Hellmuth eine klare Antwort entwickelt: einhocheffizientes, flexibles und nachhaltiges System zur Schlammtrocknung. ImInterview spricht der Gründer und Geschäftsführer von SludgeDryingSystems offenüber die Anfänge seiner Idee, die Werte, die ihn antreiben, und die Vision, diesein Unternehmen prägt. Ergänzt wird das Gespräch durch Katja Michel,Geschäftsführerin der michel gmbh, die als Vertriebspartnerin die Technologieerfolgreich im Markt positioniert.Gemeinsam zeigen sie, wie Innovationsgeist, Verantwortung undpartnerschaftliches Denken zu einer wegweisenden Lösung für Umwelt undWirtschaft verschmelzen.Herr Hellmuth, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Schlammtrocknungsanlagezu entwickeln?"Die Idee entstand aus einem ganz konkreten Problem heraus: In derKlärschlammentsorgung bahnte sich in den letzten Jahren ein massiver Engpass an.Neue gesetzliche Vorgaben - etwa zur Phosphorrückgewinnung und zur thermischenVerwertung - machten die bisherigen Entsorgungswege zunehmend unpraktikabel,teuer oder schlichtweg unmöglich. Mir wurde schnell klar, dass es dezentrale,flexible und vor allem nachhaltige Lösungen braucht, wenn wir dieserHerausforderung begegnen wollen.Als Maschinenbauingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklungtechnischer Anlagen war für mich der nächste Schritt logisch: eine eigeneTrocknungstechnologie zu entwickeln, die sowohl effizient als auchpraxistauglich ist. So entstand ein mobiles, modular aufgebautes System, das mitNiedertemperatur arbeitet - konkret zwischen 40 und 55 Grad Celsius - undbereits Abwärme ab 60 Grad sinnvoll nutzt. Damit ermöglichen wir nicht nur eineenergieeffiziente Trocknung, sondern reduzieren auch Emissionen undBetriebskosten erheblich.Unsere Lösung kann direkt vor Ort eingesetzt werden und lässt sich aufunterschiedliche Schlammarten und -mengen anpassen - sei es in kommunalenKläranlagen, in der Industrie oder im Recyclingbereich. Im Dezember 2023 wurdenwir für dieses Konzept mit einer Innovationsförderung im Bereich Bildung undForschung ausgezeichnet - was für uns eine große Bestätigung war.Zusammengefasst: Die Idee ist nicht im Elfenbeinturm entstanden, sondern aus derRealität heraus. Unser Anspruch war es, ein System zu schaffen, das